В яслях Нешера детей кормили просроченными продуктами

У детей, которые употребляли просроченные продукты, начались симптомы отравления, и они были госпитализированы в больницу.

В яслях организации «Наамат», расположенных в Нешере, у нескольких детей были признаки отравления, потому что их кормили некачественными продуктами.

Об этом сообщает Telegram-канале «Голос Израиля».

Отмечается, что малышам в пищу давали просроченное мясо, гнилые овощи и также молочные продукты с истекшим сроком годности. У детей началась рвота и диарея, их пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Представители организации «Наамат» отметили, что серьезно занимаются расследованием инцидента. Родители отравившихся детей подали соответствующую жалобу в полицию.

«Курсор» писал ранее, что у 35 детей из детского сада «Эмек Хаэла» в Ашкелоне проявилась диарея и рвота. Участковый врач предписал детскому саду, чтобы детей показали своим врачам и сдали анализ кала, анализ на коронавирус и получили медицинскую помощь.

Еще мы писали, что четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет отравились дымом от генератора. У них наблюдались все сопутствующие симптомы отравления токсичным веществом в момент их госпитализации в больницу «Шнайдер».

Напомним, что директор детского сада выливала еду на пол и требовала, чтобы дети в садике ели еду с пола, как будто они животные. Также на кадрах было видно, как женщина била детей, пока те спали.