В ход пошли водометы: новые подробности массовой демонстрации в Тель-Авиве

Полиция применила водометы для разгона демонстрантов против судебных реформ.

Полиция начала использовать водометы в попытке разогнать толпы антиправительственных демонстрантов, блокирующих дорогу в Тель-Авиве.

כאוס בתל אביב: המשטרה ממשיכה לפזר בכוח את המפגינים ומשתמשת במכת"זית pic.twitter.com/Ctmc0qN2d9 — וואלה! (@WallaNews) March 1, 2023

На видео видно, как потоки воды обрушиваются на протестующих, блокирующих главные улицы Тель-Авива, после того как офицеры ранее бросали светошумовые гранаты и использовали лошадей, чтобы оттеснить толпу.

Напомним также о скандале во время демонстрации в Тель-Авиве: арестован армейский друг Нетаниягу.

Группа солдат-резервистов, участвующих в протестах, заявила, что двое задержанных сегодня утром демонстрантов являются бойцами элитного подразделения «Сайерет Маткаль».

Они заявили, что один из мужчин служил в той же команде, что и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Двое мужчин сейчас доставлены в суд для продления срока их содержания под стражей.

«Его арест символизирует именно то, что здесь происходит: Сайерет Маткаль находится под стражей, а Нетаниягу — узник Бен-Гвира», — сказали резервисты.

Они призвали Нетаниягу «остановить законный переворот вместо того, чтобы останавливать своих товарищей по команде».

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