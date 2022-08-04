В Холоне загорелся многоквартирный дом: четверо пострадавших

В многоквартирном доме в Холоне вспыхнул пожар, в результате которого серьезные ожоги и отравление получила 76-летняя женщина.

Сегодня, 4 августа, на улице Давида Цадока в Холоне начался пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место чрезвычайного происшествия приехала бригада «скорой» помощи «Маген Давид Адом» и госпитализировала четверых человек. Женщина 76 лет находится в критическом состоянии, потому что получила серьезные ожоги в результате пожара, а также отравилась продуктами горения.

Еще одна 43-летняя пострадавшая получила ожоги средней степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение «Шиба» в городе Тель-а-Шомер.

В пожаре также пострадали двое мужчин, но они получили легкие травмы, но были госпитализированы в больницу «Вольфсон» в Холоне.

«Курсор» писал ранее, что 26 июля, в торговом центре «Кирион», расположенном в Кирьят-Бялике произошел пожар. Всех посетителей эвакуировали.

Еще мы писали, что в курортном городе Герцлия вспыхнул пожар на веранде одного из недавно построенных многоэтажных зданий — очевидцы сняли пожар на видео.

Напомним, что 1 августа, в жилом доме по улице Рав Элимелех Нойфельд в Нетании произошел сильный пожар, в результате которого пострадали 5 человек. В состоянии искусственной комы был доставлен 12-летний мальчик.