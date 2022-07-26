В Кирьят-Бялике загорелся торговый центр

На место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали возгорание в торговом центре, а также эвакуировали посетителей.

Сегодня вечером, 26 июля, в торговом центре «Кирион», расположенном в Кирьят-Бялике произошел пожар. Всех посетителей эвакуировали.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание в торговом центре и вывели всех посетителей. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В пожарно-спасательной службе отметили, что причиной пожара стало возгорание пластика, которое вызвало сильное задымление.

Отмечается, что это уже второй пожар в торговом центре за месяц. Пару недель назад пожарные приезжали из-за возгорания в зоомагазине, который находится в «Кирионе». Тогда также обошлось без пострадавших.

«Курсор» писал ранее, что в ночлежном летнем лагере для еврейских мальчиков в западной части штата Мэриленд произошел пожар. Пожарные, чтобы потушить огонь, брали воду из большого пруда и двух бассейнов, поскольку рядом с лагерем не было пожарных гидрантов.

Еще мы писали, что в курортном городе Герцлия вспыхнул пожар на веранде одного из недавно построенных многоэтажных зданий — очевидцы сняли пожар на видео, однако пожарные еще не прибыли на место происшествия.

Напомним, на кондитерской фабрике Strauss Elite в городе Галилея вспыхнул пожар.