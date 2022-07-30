Неделя поисков: в озере Кинерет найдено тело пропавшего адвоката

Спасатели обнаружили тело пропавшего неделю назад на озере Кинерет адвоката. Спасательная операция использовала все средства на воде и с воздуха, было привлечено более ста полицейских, морских пехотинцев и добровольцев.

В субботу, 30 июля, завершились недельные поиски пропавшего в Галилейском море адвоката Райда Мохамида. Водолазами ВМС было обнаружено и извлечено с глубины 33 метра тело погибшего.

Об этом проинформировали полиция и пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Согласно их информации, с момента получения сообщения до обнаружения тела в операции были задействоаны сотни полицейских, морских пехотинцев, добровольцев и гражданских лиц. Спасатели работали круглосуточно, пытаясь найти пропавшего. Целью операции было как можно быстрее обнаружить его, чтобы попытаться спасти.

В рамках срочных поисков службы спасения задействовали все возможные средства, включая самые передовые технологические средства, опыт морских пехотинцев, обзоры с воздуха вертолетами, поиски на полицейских и добровольческих катерах, а также с помощью водных мотоциклов.

«Курсор» писал про трагедию на Кинерете: поиски пропавшего адвоката продолжаются. Накануне на озере Кинерет (Галилейское море) произошел несчастный случай с 49-летним адвокатом Райдом Мохамидом, жителем Умм-эль-Фахма. Мужчина пропал, когда вместе с друзьями плавал по озеру. Инцидент произошел вблизи кибуца Эйн-Гав.

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