В Иерусалиме открывается музей, где проводилась длительная реконструкция

Музей демонстрирует армянскую культуру и рассказывает о многовековой связи общины со священным городом.

В Армянском квартале Иерусалима вновь открыл свои двери музей истории Армении, где проводилась 5-летняя реконструкция.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Мардигянский музей демонстрирует армянскую культуру и рассказывает о многовековой связи общины со священным городом. В то же время это памятник примерно 1,5 миллионам армян, убитых турками-османами во время Первой мировой войны, которую многие ученые называют первым геноцидом 20-го века.

По словам директора Цогига Каракашяна, музей призван служить «пропуском для людей, чтобы узнать об армянах» и понять свою часть истории Иерусалима.

Его вновь открыли в конце 2022 года после более чем пятилетней реконструкции. До этого здание, которое изначально было пансионом для паломников, построенным в 1850-х годах — служило монастырем, приютом для детей, переживших геноцид, семинарией и, наконец, небольшим музеем и библиотекой.

Центральным элементом музея является изысканная мозаика 5-го или 6-го века, украшенная экзотическими птицами и виноградными лозами. Ее обнаружили в 1894 году на территории древнего армянского монастырского комплекса. На нем есть надпись на армянском языке, посвященная «памяти и спасению всех армян, чьи имена знает Господь».

На протяжении десятилетий мозаика оставалась в небольшом музее возле Дамасских ворот Старого города. В 2019 году Управление древностей Израиля и Армянский Патриархат предприняли кропотливую работу по демонтажу мозаичного пола и его транспортировке через весь город в недавно отремонтированный музей.

Музей демонстрирует армянское материальное искусство, а также рассказывает армянскую историю выживания в этом регионе.

«Курсор» сообщал, что недалеко от Иерусалима обнаружили неожиданную археологическую находку.