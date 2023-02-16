В Иерусалиме полиция арестовала террористов: первые подробности и видео

В Иерусалиме полицейские арестовали двух террористов.
Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».
Преступники бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в автомобили на перекрестке Неве-Яаков.
Ранее стало известно, что в Хевроне ЦАХАЛ разрушил дом араба, который совершил теракт на КПП вблизи Кирьят-Арбы. Преступник начал стрелять из машины по людям, выходившим из магазина, в результате чего погиб мужчина.
Террорист хотел убить мужчину и его сына, но ребенку удалось обратно забежать в торговое здание. Мужчина получил ранения и его доставили в больницу, но, к несчастью, чуть позже он умер от полученных травм.
«Позже террорист уехал, остановил свой автомобиль возле КПП, вернулся пешком в магазин и вновь открыл огонь, ранив еще нескольких израильтян, которые пытались оказать медицинскую помощь пострадавшим», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.
Возле места стрельбы был офицер бригады «Голани», находившийся в увольнительной. Он услышал выстрелы и побежал к месту происшествия. Далее он присоединился к офицеру по безопасности, который уже вел перестрелку с террористом. В итоге террориста ликвидировали.
Офицер, присоединившийся к бою с преступников, получил ранения, но те оказались неопасными. Также тяжело ранен был медик Офер Охана, который помогал пострадавшим, и 37-летний палестинец.
Вот видео разрушения дома террориста:
Также «Курсор» сообщал, что родственники террориста в Рамоте планировали совершить теракт.