В Иерусалиме полиция арестовала террористов: первые подробности и видео

Задержанные бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в автомобили.

В Иерусалиме полицейские арестовали двух террористов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Преступники бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в автомобили на перекрестке Неве-Яаков.

Ранее стало известно, что в Хевроне ЦАХАЛ разрушил дом араба, который совершил теракт на КПП вблизи Кирьят-Арбы. Преступник начал стрелять из машины по людям, выходившим из магазина, в результате чего погиб мужчина.

Террорист хотел убить мужчину и его сына, но ребенку удалось обратно забежать в торговое здание. Мужчина получил ранения и его доставили в больницу, но, к несчастью, чуть позже он умер от полученных травм.

«Позже террорист уехал, остановил свой автомобиль возле КПП, вернулся пешком в магазин и вновь открыл огонь, ранив еще нескольких израильтян, которые пытались оказать медицинскую помощь пострадавшим», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Возле места стрельбы был офицер бригады «Голани», находившийся в увольнительной. Он услышал выстрелы и побежал к месту происшествия. Далее он присоединился к офицеру по безопасности, который уже вел перестрелку с террористом. В итоге террориста ликвидировали.

Офицер, присоединившийся к бою с преступников, получил ранения, но те оказались неопасными. Также тяжело ранен был медик Офер Охана, который помогал пострадавшим, и 37-летний палестинец.

Вот видео разрушения дома террориста:

Также «Курсор» сообщал, что родственники террориста в Рамоте планировали совершить теракт.