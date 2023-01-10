В Иерусалиме протестуют десятки курьеров компании Wolt

Во вторник, 10 января, десятки курьеров компании по доставке еды Wolt в Иерусалиме развернули ожесточенную борьбу с руководством компании.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Курьеры заявили о том, что представители Wolt в одностороннем порядке изменили условия оплаты труда, и эксплуатируют их, но они намерены пойти до конца и если конфликт не будет улажен, то испортят имидж компании.

Представители Wolt пока никак не комментировали инцидент.

«Курсор» писал ранее, что мэр Тель-Авива Рон Хульдаи провел встречу с генеральным директором компании по доставки еды Wolt Лиор Эшколь и вынес ему предупреждение, касающееся «дикой езды» курьеров по дорогам.

Еще мы писали, что 2 октября, в Ришон ле-Ционе на улице Ноаха Мозеса открылся новый филиал Wolt Market, где израильтяне могут приобрести свежие фрукты, овощи, мясо, средства гигиены и другую продукцию.

Напомним, что израильская служба доставки Wolt выплатит израильтянам материальную компенсацию за рассылку спама. Компания достигла компромисса по коллективному потребительскому иску. Абоненты службы начали получать сообщения о том, что им положена скидка в размере 20 шекелей (точнее, два раза по 10 шекелей) при заказе в магазинах (не в ресторанах) через приложение