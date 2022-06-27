Врачи не успели: с 16-летним украинским беженцем произошла трагедия у побережья Акко

Подросток, спасшийся от войны в Украине и бежавший в Израиль, утонул в воскресенье у побережья Акко на севере Израиля.
Спасательная служба «Маген Давид Адом» сообщила, что 16-летний мальчик был вытащен из воды без сознания у пляжа Аргаман в Акко около 19:30. Медики попытались спасти подростка, но констатировали его смерть на месте происшествия.
Местные СМИ назвали жертву одним из десятков тысяч украинских беженцев, бежавших в Израиль после вторжения россии* в Украину 24 февраля.
Подросток был на пляже с одноклассниками из своей школы, когда один из них заметил, что он пропал без вести, и обратился за помощью к прохожим поблизости, сообщили в новостях 12 канала.
В то время на пляже не было спасателя из-за позднего часа, сообщает новостной сайт Walla со ссылкой на предварительное расследование.
Подросток прилетел в Израиль примерно два месяца назад со своей матерью и был зачислен в местную среднюю школу ОРТ Драски.
Согласно сообщениям, социальные работники и психологи должны будут посетить школу в понедельник, чтобы поговорить с одноклассниками погибшего, так как некоторые из них присутствовали на месте происшествия и были свидетелями инцидента.
За последние недели произошло несколько утоплений, так как температура поднимается и приближается лето.