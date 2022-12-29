В Иерусалиме реконструируют Силоамский бассейн: сколько на это уйдет денег

Он будет полностью раскопан и впервые открыт для публики.

В Управлении древностей Израиля заявили, что в Иерусалиме раскопают и реконструируют Силоамский бассейн. На проект выделили 100 миллионов шекелей.

Об этом сообщается в Фонде Иерусалима и муниципалитете города.

Посетителям откроют доступ на территорию, чтобы они понаблюдали за раскопками. Туристы смогут начать свой маршрут у южного входа в Город Давида и закончить его у Стены плача. Миллионы паломников проходили этим маршрутом и останавливались у бассейна, чтобы очиститься, когда поднимались к Святому Храму 2 тысячи лет назад.

Региональный археолог Амит Реэм отметил, что Силоамский бассейн считается «одной из жемчужин археологии и истории Иерусалима», поэтому его реконструкция имеет важное значение.

«Курсор» писал ранее, что фрагмент граффити с именем рыцаря Адриана фон Бубенберга вместе с гербом его семьи был обнаружен на стене гробницы царя Давида на горе Сион в столице Израиля.

Еще мы писали, что израильские археологи обнаружили в городе возрастом семь тысяч лет, Тель-Цафе, самые ранние следы хлопка на древнем Ближнем Востоке.

Напомним, что семейная гробница возрастом 2000 лет — одна из самых тщательно продуманных в Израиле — была обнаружена в ходе археологических раскопок в пещере Саломеи в Лахишском лесу в Иудейской низменности.