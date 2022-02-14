В Иерусалиме скончался пятимесячный ребенок после заболевания коронавирусом

В больнице «Хадасса Эйн Керем» в Иерусалиме скончался 5-месячный мальчик. По словам представителя медицинского учреждения, ребенок страдал от неуказанных «серьезных и сложных» медицинских проблем с момента рождения, и его ситуация ухудшилась после заражения COVID-19.
Из-за болезни ребенку было очень трудно дышать. Этот случай — смерть одного из самых молодых пациентов, которые умерли от коронавируса в Израиле. Всего в еврейском государстве в связи с COVID-19 умерли 9581 человек.
Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые назвали категории людей, которые могут умереть от COVID-19 после прививки. Пожилые люди со многими сопутствующими заболеваниями могут умереть после вакцины от COVID-19. Об этом сообщили ученые из Итальянского национального института здравоохранения.
Кроме того, мы писали, что медики назвали симптом, позволяющий выявить штамм Омикрон до теста. На заражение штаммом Омикрон до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле. Об этом сообщила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади и призвал при подобных проявлениях обязательно сдавать тесты.
Еще наш портал сообщал, что в Польше нашли новые варианты штамма Омикрон.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.