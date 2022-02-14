В Иерусалиме скончался пятимесячный ребенок после заболевания коронавирусом

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые назвали категории людей, которые могут умереть от COVID-19 после прививки. Пожилые люди со многими сопутствующими заболеваниями могут умереть после вакцины от COVID-19. Об этом сообщили ученые из Итальянского национального института здравоохранения.

Кроме того, мы писали, что медики назвали симптом, позволяющий выявить штамм Омикрон до теста. На заражение штаммом Омикрон до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле. Об этом сообщила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади и призвал при подобных проявлениях обязательно сдавать тесты.

Еще наш портал сообщал, что в Польше нашли новые варианты штамма Омикрон.