В Иерусалиме стартовал командный чемпионат мира по шахматам

20 ноября в Иерусалиме стартовал командный чемпионат мира по шахматам, где 12 лучших мужских команд, в том числе Израиль, будут бороться за титул чемпиона мира.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Команду Израиля возглавляют Максим Родштейн и капитан Илана Давид. Киев также отправил на соревнования национальную команду.

Москву лишили права участвовать в соревнованиях в качестве национальной сборной из-за полномасштабного вторжения в Украину. Беларуси также запретили участвовать в международных соревнованиях за поддержку *россии, хотя отдельные игроки из этих стран могут выступать под нейтральным флагом.

Турнир проводится в новом формате, который объединяет команды в две группы по шесть человек, соревнующееся по круговой системе. Четыре лучшие команды из каждого пула проходят в плей-офф, где они играют по два матча против команд соперников в четвертьфинале, полуфинале и финале.

В первом раунде игры в воскресенье Израиль сыграл вничью с Индией 2-2. Другими членами израильского пула являются США, Польша, Азербайджан и Узбекистан. Другой пул включает Нидерланды, Францию, Южную Африку, Китай, Украину и Испанию.

Позднее в воскресенье Израиль встретится с Узбекистаном. Финальные игры состоятся в пятницу.

Министр по делам Иерусалима Зеев Элькин провел церемонию открытия турнира вместе с официальными лицами Международной шахматной федерации. Мероприятие проводится в иерусалимском отеле «Дан» при поддержке Министерства спорта и Министерства по делам Иерусалима.

«Курсор» сообщал, что Катар проиграл Эквадору в стартовом матче Чемпионата мира по футболу.

Помимо этого сборную Израиля по баскетболу покинул тренер.

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