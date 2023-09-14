В Иерусалиме суд вынес приговор террористу за попытку убить бойца МАГАВа

Злоумышленник понесет справедливое наказание за преступление против силовика.

В Окружном суде Иерусалима сегодня было вынесено решение о приговоре жителю поселения Ибуин, расположенного в районе Рамаллы, к 20 годам тюремного заключения за попытку убийства бойца МАГАВа на КПП у Шхемских ворот.

Об этом сообщает "Новости Израиля".

По обвинительному заключению, Надир Дар-Ахмед незаконно проник на территорию Израиля, добрался до Старого города Иерусалима и пробыл на ступеньках неподалеку от Шхемских ворот около получаса, когда его действия вызвали подозрение у полицейских.

Полицейские прибыли к месту и попросили Дар-Ахмеда предъявить удостоверение личности, на что он ответил, что нет при себе документов. Затем сотрудники правопорядка приказали ему пройти с ними в полицейское участок для проверки. Однако он сбросил рюкзак с плеча, быстро поднялся по лестнице в сторону улицы Султана Сулеймана и внезапно извлек нож, пытаясь повредить одного из бойцов МАГАВа, находящихся на посту.

Следовала драка между террористом и бойцами МАГАВа, в ходе которой Дар-Ахмед несколько раз пытался нанести удар ножом, пока наконец не сумел нанести сильный удар в шею одного из бойцов. Бойцы МАГАВа ответили огнем, но нападавший продолжал атаковать раненого с ножом, несмотря на полученное пулевое ранение, пока его не нейтрализовали.

Раненый боец был доставлен в больницу, где получил соответствующее медицинское обслуживание. Обвиняемый признан виновным в совершении террористического акта, покушении на убийство, незаконном хранении ножа, причинении тяжкого телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах и незаконном въезде в Израиль.

Так, окружной суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, условному сроку и выплате компенсации пострадавшему.

Еще "Курсор" сообщал, что полиция арестовала семью террориста, убившего бойца МАГАВа.