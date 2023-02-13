В Шхеме задержали двух террористов, причастных к убийству бойца Гивати

В понедельник утром, 13 февраля, специальное подразделение под прикрытием «мистааравим» провело в Шхеме операцию, в ходе которой были задержаны двое террористов, причастных к убийству израильского военнослужащего Идо Баруха.

Боевики оказали ожесточенное сопротивление, началась перестрелка, в результате которой, как сообщают палестинские источники, один террорист был нейтрализован, а еще двое получили ранения. Но потом спецназ выпустил по дому, в котором были подозреваемые, противотанковую ракету, и боевики сдались.

В ходе операции были арестованы Авкамель Гури и Усама Тавила. У них изъяты две автоматические винтовки М-16, которые, как согласно подозрению, использовались в совершении теракта.

Напомним, что старший сержант разведки бригады «Гивати» Идо Барух погиб в октябре 2022 года во время шествия поселенцев в честь 55-летия освобождения Самарии. Колону обстреляли из автомобиля. Барух стал единственной жертвой происшествия.

Израильские военные тогда начали искать виновников трагедии.

«Курсор» писал ранее, что в дженинском лагере беженцев задержан Джибрил Збейди, брат бывшего «шерифа Дженина» Закарии Збейди, который пытался бежать из тюрьмы Гильбоа в сентябре 2021 года.

Еще мы писали, что в Иудее и Самарии правоохранителям удалось задержать шесть человек, которые могут быть террористами.

Напомним, что палестинская террористическая организация «Логово льва» восхваляет террориста, совершившего теракт в Иерусалиме, и угрожает совершить теракты на территории Израиля. Они также пригрозили атаками в ряде городов.