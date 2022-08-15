В Иерусалиме заработали бесплатные автобусы-шаттлы: график движения

Для жителей и гостей Иерусалима начали курсировать бесплатные автобусы-шаттлы, с помощью которых можно легко добраться до туристических мест и религиозных достопримечательностей.

С воскресенья, 14 августа, министерство по делам Иерусалима и наследия запустило для горожан бесплатные автобусы-шаттлы.

Об этом сообщает издание «Детали».

Транспорт будет курсировать до туристических и религиозных достопримечательностей столицы летом и во время осенних праздников. Автобусы-шаттлы бесплатно будут возить пассажиров до октября текущего года.

Они будут курсировать с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00. Отправление – каждые 20 минут или по мере заполнения транспортного средства. А еще каждый час будет ходить микроавтобус, который предназначен для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Станции посадки и высадки: Первый вокзальный комплекс (за отдельную плату можно припарковаться на близлежащей стоянке), Гэй Бен Хином (долина Хинома), Город Давида, Мусорные ворота.

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта Израиля представило национальный план электрификации общественного транспорта. Согласно новой программе все автобусы станут электрическими в стране в 2035 году.

Еще мы писали, что самая крупная автобусная компания в Израиле «Эгед» объявила о повышении зарплаты водителям. Базовая почасовая оплата вырастет на 15%.

Напомним, что глава минтранса Израиля Мерав Михаэли собирается запустить общественный транспорт по субботам.