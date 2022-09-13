В Иерусалиме женщина попыталась сжечь свою квартиру, где находился ее ребенок

В Иерусалиме арестовали 32-летнюю женщину, которая подожгла свою квартиру, где был ее сын. Свою вину она отрицает.

Задержание произошло во вторник, 13 сентября. Полицейские полагают, что арестованная преднамеренно решила сжечь свою квартиру, но она с этим не согласна.

Об этом сообщает издание «Детали».

О возрасте находившегося в помещении мальчика не уточнили. Правоохранители уже продлили на три дня нахождение женщины под стражей, а также суд может ей назначить прохождение психиатрической экспертизы.

Ранее мы рассказывали, что в Холоне возник конфликт между родителями и сотрудниками яслей. Первых возмутило, что на работу приняли нянь арабского происхождения. Возмущенные родители начали требовать уволить этих женщин, после чего работники яслей нажали на кнопку экстренной помощи. На место событий приехала полиция, а другие подробности узнайте в нашем материале.

После этого сотрудники яслей объявили забастовку. Там сказали, что не допустят, чтобы их работники «испытывали страх за свою жизнь и выслушивали неприятные высказывания в свой адрес».

Также «Курсор» сообщал, что израильские хакеры, связанные с Ираном, заявили о взломе базы данных, где содержались данные почти всего населения Израиля, то есть 9,5 миллионов людей. Помимо этого, они разместили личную информацию 8,3 тысяч израильтян, но, изучив все подробности, специалисты пришли к неоднозначным выводам.