В Институте Вейцмана появится новый медицинский факультет

На нем будут обучаться 40 студентов в год.

Научно-исследовательский институт имени Вейцмана планирует открыть новый медицинский факультет совместно с клиникой «Шиба», на котором будут обучать врачей-исследователей (MD-PHD).

Об этом сообщает Themarker.

Программа долгое время сохранялась в тайне, даже от минздрава. Она рассчитана на шесть лет и на первом этапе будет включать обучение 40 студентов ежегодно. На этом факультете смогут учиться выпускники вузов, получившие степень бакалавра или магистра. Студенты будут заниматься исследовательской деятельностью в институте Вейцмана и проходить клиническую подготовку в больнице «Шиба».

В ближайшее время представители института свяжутся с Советом по высшему образованию, чтобы программа была официально утверждена.

В институте Вейцмана подчеркнули, что создали такую программу, чтобы подготовить врачей-исследователей, которые будут предлагать инновационные методы лечения, а также смогут укрепить систему здравоохранения в стране и смягчить кадровый кризис.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным, около 15 тысяч израильтян ежегодно отправляются за границу, чтобы получить академическую степень. И в последние годы все больше молодых людей выбирают обучение в иностранных вузах.

Еще мы писали, что согласно отчету образовательной платформы Erudera, Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где 50,12 процента людей имеют высшее образование.