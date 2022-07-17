В Иране обвинили США в «иранофобии» и снова оскорбили Израиль

Иран обвинил США в использовании «иранофобии» для создания региональной напряженности во время визита Байдена на Ближний Восток.

Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье обвинило Соединенные Штаты в использовании «иранофобии» для создания региональной напряженности во время визита президента Джо Байдена на Ближний Восток.

Об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты в очередной раз попытались создать напряженность и кризис в регионе, апеллируя к провальной политике иранофобии», — заявил официальный представитель МИД Нассер Канаани.

В четверг Канаани ответил на визит Байдена в Израиль и заявил, что до тех пор, пока главной целью Вашингтона является поддержание «фальшивого состояния безопасности Израиля», Ближний Восток не достигнет стабильности и мира.

«Пока фальшивое государство Израиль является первой остановкой визитов американских президентов в регион и их первой целью является поддержание его безопасности и превосходства, нации и страны региона не достигнут мира и стабильности», — сказал он.

Заявление Канаани прозвучало через несколько часов после того, как Байден и премьер-министр Яир Лапид подписали в Иерусалиме документ, в котором обе страны обязуются отказать Ирану в ядерном оружии.

Ранее Байден подчеркнул, что не позволит Ирану стать ядерным: «Я не собираюсь спекулировать на этом. Но Иран не может получить ядерное оружие». Байден также назвал применение военной силы все еще рассматриваемым, но «последним средством».

Напомним, что иранский генерал погиб при странных обстоятельствах.