Иранский генерал погиб при странных обстоятельствах

В сообщении не упоминается Израиль и причина смерти офицера. Умерший адмирал командовал силами иранских ВМС в одной из северных провинций.

В Иране погиб высокопоставленный офицер военно-морского флота. Затем выяснилось, что речь идет об вице-адмирале Байтале Дибсаларе. Он был командиром иранских сил ВМС в одной из провинций на севере Исламской республики.

Сообщается, что офицер погиб при выполнении своих служебных обязанностей. Он якобы принял мученическую смерть и «стал шахидом».

Примечательно, что в сообщениях иранских СМИ не упоминается Израиль. Причина смерти также не называется.

Ранее наш сайт сообщал, что бывший посол США в ООН раскритиковала подход Байдена к Ирану. Бывший посол Соединенных Штатов в ООн Никки Хейли заявила, что Штаты встали на опасный путь. Речь идет об отношении администрации президента США Джо Байдена к Ирану.

Еще напомним, что США и Саудовская Аравия договорились не дать Ирану получить ядерное оружие. Тегеран и Эр-Рияд, ведущие шиитские и суннитские мусульманские державы на Ближнем Востоке, разорвали отношения в 2016 году из-за поддержки противоборствующих сторон в опосредованных войнах по всему региону.

Также редакция Курсора писала, что в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине.