Ганц заявил о «гражданской войне» в государстве

Ганц сказал: «Я не хочу выиграть гражданскую войну, которую Нетаниягу пытается разжечь, я хочу ее предотвратить».

Лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц раскритиковал как новое правительство, так и некоторых своих партнеров по новой оппозиции в начале своего первого заседания фракции после формирования коалиции Нетаниягу.

Обвинив правительство в продвижении экстремистской и подстрекательской политики и действий, направленных на то, чтобы вытащить Нетаниягу из продолжающегося судебного процесса по делу о коррупции, Ганц сказал, что другие члены оппозиции лишь служат премьеру, совершая «негосударственные» действия, такие как отказ от официальных мероприятий по передаче власти.

«Я и мои друзья намерены принять участие в любой оппозиционной парламентской инициативе, которая приведет к свержению этого опасного правительства, — сказал он. — Но достойное поведение является основой для возможности высказывать критику правительства, которая будет широко принята. Мстить не только аморально, но и неэффективно».

«Я не хочу выиграть гражданскую войну, которую Нетаниягу пытается разжечь, — я хочу ее предотвратить. Я не хочу отдавать власть экстремистам, я хочу представить альтернативу», — говорит он.

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Кроме того, новоназначенный министр сложил полномочия депутата Кнессета.