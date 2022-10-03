Операция «Волнорез» продолжается: ЦАХАЛ арестовал 16 человек

Солдаты отметили, что самой горячей точкой в ходе этой операции был лагерь беженцев Джилазун, недалеко от Рамаллы.

В ночь на понедельник, 3 октября, солдаты ЦАХАЛа при поддержке сил пограничной полиции (МАГАВ) провели новые аресты в Иудеи и Самарии. На этот раз обошлось без эксцессов.

Об этом сообщает издание «Детали».

В пресс-службе ЦАХАЛа рассказали, что самой горячей точкой в ходе операции был лагерь беженцев Джилазун, недалеко от Рамаллы. Во время задержания подозреваемого двое палестинцев пытались на автомобиле сбить солдата ЦАХАЛА, но по террористам был открыт огонь.

Аресты ЦАХАЛ провел также в Шхеме, Калькилии, деревнях Шейх аль-Аруб, Рас-Каркар и других арабских населенных пунктах. За ночь арестованы 16 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.

С израильской стороны пострадавших не было. Все подозреваемые переданы в органы безопасности для расследования.

«Курсор» писал ранее, что подразделения ЦАХАЛа начали готовиться к возможности широкомасштабного противостояния на палестинских территориях, в котором, весьма вероятно, будут задействованы десятки тысяч полицейских и сотрудников аппарата палестинской безопасности.

Еще мы писали, что на фоне обострения напряженности в Иудее и Самарии и опасений террористических атак возле еврейских поселений, Центральное командование ЦАХАЛа радикально изменило свою политику, проводимую с 2005 года.