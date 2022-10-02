В Иудее и Самарии пострадал мужчина, бросавший камни на шоссе 555

55-летний мужчина получил легкие ранения в результате бросания камней на шоссе 555 от Алон Мора до бригады Шомрон.

Пострадавшего доставили к бригаде медиков МДА, которые оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

Об этом сообщает Maariv.

Помимо этого, недавно Шин Бет и полиция задержали шестерых предполагаемых членов террористической ячейки Исламского государства в городе Нацерет. Один из них был известен правоохранителям из-за прошлой причастности к ИГИЛ. В ходе следствия было установлено, что арестованные потребляли онлайн-контент ИГИЛ и решили провести теракт от имени террористов. Они проводили тайные встречи, где планирование совершение своих преступлений.

Задержанные имели несколько целей, но основная – мусульманская средняя школа, которая, как считали подозреваемые, «действовала на стороне неверных». В этом учебном заведении находились подростки и педагоги. Также они планировали нападение на переполненную автобусную станцию ​​на севере Израиля, полицейский участок в Нацерете и леса, по которым ходят израильтяне-евреи.

В ШАБАКе заявили, что это «значительный» арест, проливший свет на влияние ИГИЛ в Израиле. Там добавили, что террористические ячейки занимаются «распространением своей идеологии среди граждан Государства Израиль и его жителей, вербуют их, в том числе с помощью онлайн-пропаганды в социальных сетях для пропаганды террористических атак в Израиле».

Ранее мы рассказывали, что террористы обстреляли демонстрацию, проходившую на месте утреннего теракта рядом с ХАТМАР Менаше. В результате обстрела в Иудее и Самарии мужчина получил легкие ранения.

Также «Курсор» сообщал о том, что возле Тахана Мерказит в Иерусалиме, где проходила демонстрация, пожилая пара ультраортодоксальных евреев чуть не погибла из-за того, что в ее сторону полиция применила водомет. Пострадавшие не имели отношения к демонстрации и просто искали общественный транспорт.