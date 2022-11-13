Ограбление таксиста в Беэр-Шеве: задержана банда подростков

Четверо несовершеннолетних подростков из Беэр-Шевы арестованы по подозрению в нападении с ножом на таксиста.
Об этом сообщает inn.co.il.
При обыске полиция обнаружила у подозреваемых имущество, похищенное у водителя такси.
Троих 14-летних подростков арестовали, сроки их содержания был продлен. А четвертого несовершеннолетнего отпустили в связи с возрастом.
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