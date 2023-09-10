В Иудее протестующие арабы разгромили палатку, где молится молодежь

Двух нарушителей задержали силовики.

Около 30 арабских участников беспорядков причинили ущерб имуществу в поселении Отниэль, расположенном в Иудее.

Об этом сообщает "Сегодня Израиле".

По данным ЦАХАЛа, группа палестинцев была замечена, когда они подошли к Отниэлю, и патруль безопасности ждал их на границе поселения. После этого глава службы безопасности поселения обратился за помощью к Армии обороны Израиля.

"Участники беспорядков нанесли ущерб имуществу и оборудованию, а также снесли палатку, которую местная молодежь использовала для молитв и изучения Танаха", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли военные и силы безопасности, чтобы восстановить порядок. В результате были арестованы двое участников беспорядков, которые оказали сопротивление.

Сейчас военные продолжают разбирательства, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Также "Курсор" писал, что жители арабского сектора анонсировали забастовку. Так, лидеры арабских муниципалитетов призвали к проведению всеобщей забастовки в арабском секторе в знак протеста против нарастающей волны криминализации, которая охватила арабское общество.

До этого израильские арабы объявили всеобщую забастовку. Тогда Национальный комитет глав арабских местных органов власти и Высший мониторинговый комитет объявили о создании чрезвычайного штаба для борьбы с преступностью. Они обвинили правительство в резком увеличении количества убийств.