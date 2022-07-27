В Израиль прибыли тысячи вакцин от оспы обезьян: Горовиц показал фото

Министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил, что в среду утром в Израиль прибыли тысячи вакцин против обезьяньей оспы.
«Тысячи вакцин против обезьяньей оспы прибыли в Израиль. Очередная поставка в пути. Генеральный директор производителя вакцины откликнулся на мою просьбу и значительно увеличил количество доз для Израиля.
Мы также расширили лаборатории, разработали инструкции и подготовили центры для вакцинации людей с повышенным риском заражения в ближайшие дни. Только Здоровье», — написал министр.
Доктор Рой Цукер, специалист по инфекционным заболеваниям и глава ЛГБТ-медицины в фонде здоровья «Клалит», заявил общественной телекомпании «Кан», что необходимо принять меры уже сейчас, чтобы предотвратить более широкую вспышку инфекции, которая в настоящее время распространяется в основном между геями, бисексуалами и другими мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами.
«В Израиле 105 диагностированных случаев. На данном этапе это небольшое число, и если мы будем действовать правильно, мы сможем предотвратить более крупную вспышку, сосредоточив усилия и приняв превентивные меры на основе быстрой диагностики», — сказал он.
«Необходимо проводить профилактическое лечение путем изоляции инфицированных и вакцинации групп риска. Пациентам с такими симптомами, как новые волдыри, сыпь или увеличенные лимфатические узлы, рекомендуется проконсультироваться с врачом, который при необходимости направит на анализ», — сказал он.
Как сообщает «Кан», министерство здравоохранения считает, что в Израиле много невыявленных случаев оспы обезьян, и в ближайшие дни оно расширит возможности тестирования.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые перечислили новые клинические симптомы обезьяньей оспы.