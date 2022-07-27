В Израиль прибыли тысячи вакцин от оспы обезьян: Горовиц показал фото

Как сообщает «Кан», министерство здравоохранения считает, что в Израиле много невыявленных случаев оспы обезьян, и в ближайшие дни оно расширит возможности тестирования.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил, что в среду утром в Израиль прибыли тысячи вакцин против обезьяньей оспы.

אלפי חיסונים נגד אבעבועות הקוף נחתו בישראל. משלוח נוסף בדרך. מנכ"ל יצרנית החיסונים נענה לבקשתי והגדיל משמעותית את מספר המנות לישראל.

הרחבנו גם את מערך המעבדות, גיבשנו הנחיות והקופות ערוכות לחסן בימים הקרובים אנשים בסיכון גבוה יותר להידבקות. רק בריאות. pic.twitter.com/QxX9Z2EZ2O — Nitzan Horowitz ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) July 27, 2022

«Тысячи вакцин против обезьяньей оспы прибыли в Израиль. Очередная поставка в пути. Генеральный директор производителя вакцины откликнулся на мою просьбу и значительно увеличил количество доз для Израиля.

Мы также расширили лаборатории, разработали инструкции и подготовили центры для вакцинации людей с повышенным риском заражения в ближайшие дни. Только Здоровье», — написал министр.

מבצע החיסון נגד אבעבועות הקוף | משלוח ראשון של 5,600 מנות חיסון הגיע לארץ, ובימים הקרובים יחולק בין קופות החולים

(צילום: לוגי גרופ)@Nov_reuveny pic.twitter.com/N7kHupZeLM — כאן חדשות (@kann_news) July 27, 2022

Доктор Рой Цукер, специалист по инфекционным заболеваниям и глава ЛГБТ-медицины в фонде здоровья «Клалит», заявил общественной телекомпании «Кан», что необходимо принять меры уже сейчас, чтобы предотвратить более широкую вспышку инфекции, которая в настоящее время распространяется в основном между геями, бисексуалами и другими мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами.

«В Израиле 105 диагностированных случаев. На данном этапе это небольшое число, и если мы будем действовать правильно, мы сможем предотвратить более крупную вспышку, сосредоточив усилия и приняв превентивные меры на основе быстрой диагностики», — сказал он.

«Необходимо проводить профилактическое лечение путем изоляции инфицированных и вакцинации групп риска. Пациентам с такими симптомами, как новые волдыри, сыпь или увеличенные лимфатические узлы, рекомендуется проконсультироваться с врачом, который при необходимости направит на анализ», — сказал он.

Как сообщает «Кан», министерство здравоохранения считает, что в Израиле много невыявленных случаев оспы обезьян, и в ближайшие дни оно расширит возможности тестирования.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые перечислили новые клинические симптомы обезьяньей оспы.