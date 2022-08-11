В Израиль вернется еще одна авиакомпания: озвучены сроки

Авиакомпания вернется в Израиль с января 2023 года с частотой рейсов три раза в неделю.

Корейская авиакомпания Korean Air, прекратившая полеты из-за вспышки эпидемии коронавируса в 2020 году, вернется в Израиль с января 2023 года с частотой рейсов три раза в неделю.

Согласно новым данным, туристическая индустрия Израиля продолжает восстанавливаться и медленно приближается к допандемическому уровню.

В июле 2022 года было почти на 22% меньше туристов, чем за соответствующий период 2019 года, который стал рекордным туристическим годом для Израиля. Согласно правительственным данным, опубликованным в начале 2020 года, в том году в стране было зарегистрировано рекордное количество въездов туристов — 4,9 миллиона, из которых 4,6 миллиона — туристы, остановившиеся хотя бы на одну ночь. Туристическая деятельность в 2019 году принесла экономике около 7 миллиардов долларов за год.

Как только начался кризис COVID-19 и были введены блокировки, количество посетителей резко упало, а предприятия пострадали. Гиды испытывали трудности и всего полгода назад им сказали переквалифицироваться в другие профессии.

Но въездной туризм медленно восстанавливается. По данным Министерства туризма, в период с января по май 2022 года в Израиль прибыло около 785 000 иностранных туристов по сравнению с примерно 400 000 за весь 2021 год.

В июле в страну въехало около 249 000 туристов по сравнению с 49 000 в июле 2021 года, но меньше, чем в июле 2019 года, когда въехало примерно 340 000 туристов. Наибольшее количество туристов, прибывших в июле, были из Соединенных Штатов: 81 800 человек, что составляет почти треть всех туристических прибытий в Израиль.

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