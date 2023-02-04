В Израиле два человека были госпитализированы с гипотермией

В Израиле от гипотермии — переохлаждения при длительном воздействии холода на организм пострадали два человека. Один случай произошел в Тель-Авиве, а второй — в Иерусалиме.

На улице Левински в южном Тель-Авиве в луже в общественном парке был найден 50-летний мужчина с признаками сильного переохлаждения. Прохожили его вытащили из воды и передали парамедикам МАДА, прибывшим на место вызова. С пострадавшего быстро сняли одежду и закутали в одеяло, а после доставили в больницу «Ихилов» в состоянии средней тяжести. Полагают, что этот человек был бездомным.

Похожая история произошла недалеко от Старого города в Иерусалиме. 48-летнего мужчину нашли в дождевой луже на улице Султан Сулейман. Этот бездомный, по-видимому, находился в холодной воде меньше времени — его доставили в больницу «Адаса Хар а-цофим», где врачи определили его состояние как легкое.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 4 февраля, горнолыжный курорт Хермон вновь закрыли для посещения туристов из-за начавшегося сильного снегопада.

Еще мы писали, что количество осадков, выпавших в большинстве районов страны в январе, намного ниже среднего сезонного показателя, особенно на севере. Измерительные станции на Голанских высотах обнаружили, что это самый сухой сезон с момента начала измерений.

Напомним, что Восточная Европа, а также некоторые части Азии в ближайшее время столкнутся с резким похолодание. На территории некоторых стран установятся аномально низкие температуры.