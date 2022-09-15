В Израиле годовой уровень инфляции замедлился до 4,6%: чем это обусловлено

В Центральном бюро статистики рассказали, что в прошлом месяце упал на 0,3% индекс потребительских цен, вследствие чего произошло снижение годового уровня инфляции до 4,6%.

Эта статистика появилась после превышения 5% годового показателя, когда в июле ежемесячные цены росли самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Падение цен фиксировалось во всех основных категориях, которые отслеживало Центральное статистическое бюро в прошлом месяце, августе. Исключением стала стоимость жилья, выросшая на 17,9% в годовом исчислении.

Ранее мы рассказывали, что министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля разрешило беспошлинный импорт популярных овощей. Лицензии будут действительны на протяжении этого месяца.

Импорт популярных овощей разрешен из стран Европы и Иордании. На эту меру пошли, чтобы не столкнуться с дефицитом продуктов на местных рынках и для сбалансирования цен. В последнее время в Израиле в продаже уменьшилось количество местных огурцов и помидоров, что может привести к повышению стоимости этих овощей.

Также «Курсор» сообщал, что шекель резко ослаб по отношению к доллару на утренних валютных торгах в четверг, 15 сентября. Рост обменного курса начал расти после публикации более высоких, чем прогнозировалось, данных об инфляции в США.

Помимо этого, недавно крупнейшие импортеры предупредили о том, что после окончания праздников в Израиле вырастет стоимость продуктов. Увеличение может составить 10-20%. В частности, об этом сообщили крупнейшие импортеры продуктов питания, Unilever и Diplomat, а также производитель молочной продукции Тара.