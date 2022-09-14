Шекель резко слабеет по отношению к доллару

Обменный курс шекеля к доллару начал расти вчера днем ​​после того, как были опубликованы более высокие, чем ожидалось, данные об инфляции в США, и сегодня утром курс в настоящее время на 2,3% выше, чем вчерашний репрезентативный курс, на уровне 2,4313 шекелей за доллар. Курс шекеля к евро вырос на 0,34% до 3,4227 шекеля за евро, а по отношению к фунту стерлингов курс вырос на 0,5% до 3,95 шекеля за фунт стерлингов.

Leader Capital Markets считает, что шекель продолжит обесцениваться в течение следующих нескольких месяцев. Главный экономист фирмы Йонатан Кац заявил: «Похоже, что рынки продолжат нервничать в ближайшем будущем, поскольку они переваривают перспективу повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США выше 4% в начале 2023 года и сохранения этого уровня в течение длительный период. Мы предполагаем дальнейшее обесценивание шекеля в ближайшие месяцы. Следовательно, мы пересматриваем наш прогноз инфляции на следующие двенадцать месяцев с 2,5% до 2,7%».

Тон на местном валютном рынке задает деятельность местных финансовых институтов по хеджированию. Когда глобальные рынки ценных бумаг падают (вчера индекс S&P 500 упал на 4,32%), подверженность иностранной валюте израильских учреждений, инвестирующих в эти рынки, также технически падает.

Все это вынуждает их продавать шекели и покупать иностранную валюту, в основном доллары США, чтобы соблюдать заранее установленную политику воздействия. Результатом является более высокий спрос на доллары, укрепление американской валюты по отношению к шекелю.

Ранее Курсор писал о новом росте цен: крупнейшие импортеры предупредили о скором подорожании продуктов. После окончания праздников в Израиле ожидается увеличение цен на продукты, оно может составить от 10 до 20 процентов. Об этом заявили не только импортеры, но и производители.

Напомним, мы сообщали, что суверенный фонд благосостояния Израиля вырос до 2 млрд шекелей. В июне 2022 года Фонд граждан Израиля начал свою работу после того, как собранные им сборы превысили минимум 1 млрд шекелей. Теперь, три месяца спустя, общая сумма сбора приближается к 2 млрд шекелей.

Ранее наш сайт писал, что шекель снова «рухнул»: эксперт назвал причины. В среду шекель начал слабеть по отношению к доллару и евро, что обусловлено определенными факторами.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку.