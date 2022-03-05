Глава областного совета Самарии выступил против сноса дома в Гомеше

Глава регионального совета Самарии Йосси Даган подверг резкой критике израильское правительство за снос домов в самарийском городе Хомеш незадолго до Шаббата.

Он думает, что правительству должно быть стыдно из-за того, что оно разрушает еврейские дома в канун Шаббата.

Также он заявил, что снос, который был проведен в Хомеше, показывает, что у правительства отсутствуют ценности. Он считает, что народ также не одобряет этот снос и построит заново город, который останется после смены правительства.

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