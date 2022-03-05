В Рамат-Авиве открылась выставка портретов знаменитых израильтянок

Выставка под названием «То, чего хочешь ты» объединила двадцать черно-белых женских портретов, сделанных для журнала «AT». В роли авторов снимков выступили наиболее известные фэшн-фотографы Израиля.

В Рамат-Авиве, а именно в торговом центре «Ofer Mall» с 4 по 19 марта проходит выставка портретов известных израильтянок. Она приурочена к Международному женскому дню. Среди двух десятков портретов можно будет увидеть фотографии израильских актрис, моделей, женщин политиков и музыкантов.

Среди них Марина Максимилиан, Нета Барзилай, Шири Маймон, Юваль Даян и другие.

Организаторы сделали свободный вход.

Выставка называется «То, чего хочешь ты». Среди тех, кто принял участие в ее создании такие фотографы как Рон Кедми, Ротем Лебель, Элла Озен, Идо Лави, Даниэль Камински и другие.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль может начать поставлять свой газ в Европу.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтяне проведут у дома Беннета митинг в поддержку Украины.

Еще напомним, что 76 процентов израильтян поддерживают Украину.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.