В Рамат-Авиве открылась выставка портретов знаменитых израильтянок

В Рамат-Авиве, а именно в торговом центре «Ofer Mall» с 4 по 19 марта проходит выставка портретов известных израильтянок. Она приурочена к Международному женскому дню. Среди двух десятков портретов можно будет увидеть фотографии израильских актрис, моделей, женщин политиков и музыкантов.
Среди них Марина Максимилиан, Нета Барзилай, Шири Маймон, Юваль Даян и другие.
Организаторы сделали свободный вход.
Выставка называется «То, чего хочешь ты». Среди тех, кто принял участие в ее создании такие фотографы как Рон Кедми, Ротем Лебель, Элла Озен, Идо Лави, Даниэль Камински и другие.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль может начать поставлять свой газ в Европу.
Кроме того, наш сайт писал, что израильтяне проведут у дома Беннета митинг в поддержку Украины.
Еще напомним, что 76 процентов израильтян поддерживают Украину.
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