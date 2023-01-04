В Израиле могут снова подорожать молочные продукты

В мае 2023 года стоимость молочных продуктов в Израиле может повыситься примерно на 15 процентов.

Об этом сообщает экономическое издание Ice.

Представители министерства сельского хозяйства Израиля за последний месяц были вынуждены дважды одобрить повышение закупочных цен на молоко. Сначала стоимость выросла на 5 процентов, а на этой неделе еще на 1,1 процент. Это свидетельствует о подорожании линейки молочной продукции в ближайшее время.

Чтобы сбалансировать потери производителей от инфляции минсельхоз Израиля должен одобрить очередное повышение цен на молочную продукцию в районе 15 процентов. В мае этого года изменение закупочных цен на молоко перейдет в автоматический режим.

«Курсор» писал ранее, что в ноябре 2022 года компания «Тнува», которая является крупнейшим поставщиком молочных продуктов в Израиле, повысила цены на некоторые товары.

Еще мы писали, что израильская компания «Зоглобек», занимающаяся производством колбас, сосисок и других мясных изделий, с 2023 года повышает цены на свою продукцию.

Напомним, что компания «Ха-Керем» — крупнейший поставщик местных и импортных алкогольных напитков в Израиле, объявила о резком повышении стоимости своей продукции.