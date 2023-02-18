В Израиле могут ввести новый налог на импортируемые автомобили

Минфин Израиля опубликовал обновленную версию закона о хозяйственном регулировании, куда вошел законопроект о введении нового налога на импортируемые в страну автомобили.

Об этом пишет News.israelinfo.

Закон представили для общественного обсуждения в рамках подготовки к его утверждению правительством на следующей неделе. Согласно проекту, будет установлена норма объема выброса выхлопных газов и, в зависимости от того, насколько новый ввозимый автомобиль ее превышает, будет установлен размер уплачиваемой пошлины.

Ранее ведомство выступало против того, чтобы таким образом уменьшать выброс в атмосферу парниковых газов, отмечая, что такой шаг приведет к росту цен на транспортные средства и приведет к увеличению стоимости жизни. Но, судя по всему, мнение изменилось.

Авторы законопроекта говорят, что этот налог будет поощрять граждан покупать экологически чистые электромобили, а это уменьшит загрязнение атмосферы. Введение квот вынудит импортеров увеличивать количество ввозимых машин до практически полного прекращения ввоза автомобилей на топливе в 2030 году.

По прогнозу Управления электроэнергетики и Министерства энергетики, в 2030 году в Израиле будет около миллиона электромобилей.

«Курсор» писал ранее, что в министерстве транспорта Израиля выставляют баллы автомобилям, которые поступают в страну. В ведомстве оценивают не только результаты проведенного краш-теста, но и насколько машина оборудована средствами активно безопасности. Израильтянам рассказали, какие же транспортные средства на рынке являются самыми безопасными.

Еще мы писали, что в январе текущего года самым продаваемым автомобилем на израильском рынке по-прежнему является Hyundai.

Напомним, что с начала 2023 года импортеры электромобилей в Израиль обновили свои прейскуранты, в которых взяли во внимание повышение налога на покупку новой машины.