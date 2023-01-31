В Израиле могут запретить политические забастовки — СМИ

В Гистадруте уже отреагировали на инициативу законодателей.

Председатель правового комитета Кнессета Симха Ротман представил проект закона, ограничивающего право граждан на политические забастовки.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что таким образом «коалиция реагирует на попытки оппозиции привлечь к борьбе против правовой реформы Конфедерацию профсоюзов Гистадрут».

«Ротман предлагает запретить забастовки в энергетической отрасли, на транспорте, в аэропортах и морских портах, в системе здравоохранения и на бирже, если они не касаются трудовых конфликтов с сугубо экономическими требованиями», — пишет издание.

В свою очередь председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид резко отреагировал на соответствующую инициативу.

«Такого не было и не будет. Перед нами попытка экстремистских кругов ослабить статус трудящихся в Израиле, лишить их одного из базисных социально-экономических прав в демократическом государстве», — сказал Бар-Давид.

Как сообщал Курсор, комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию начал обсуждение внесенного его председателем законопроекта о пересмотре судебной системы страны.

Ранее Курсор писал о забастовке медицинских служб Израиля: как будут работать медицинские учреждения. Все медицинские службы, за исключением экстренных служб, будут бастовать с 07:00 понедельника до 07:00 вторника.

Курсор сообщал, что Профсоюз врачей проведет масштабную забастовку. Персонал государственных больниц и клиник объявит забастовку в ответ на серию инцидентов с применением насилия в отношении медработников.