«Вы отбираете у нас демократию»: в Кнессете произошел новый скандал

Комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию начал обсуждение внесенного его председателем законопроекта о пересмотре судебной системы страны.

План депутата Кнессета от Религиозного сионизма Симхи Ротмана, обнародованный во вторник вечером, отличается от более раннего предложения министра юстиции Ярива Левина тем, что в нем, кроме всего прочего, излагается другой состав Отборочной комиссии судей и не будет изменяться процесс назначения председателя Верховного суда.

На сессию ворвались двое протестующих студентов, один из которых назвал реформы «переворотом, вопиющей отменой разделения властей».

Другой кричал: «Вы отбираете у нас демократию».

Отметим также, что оппозиция бойкотирует обсуждение предложенных судебных реформ на утреннем воскресном заседании конституционного комитета Кнессета по законодательству и правосудию.

«Мы, члены оппозиции юридического комитета, не будем участвовать в недемократических дебатах, которые были запланированы на тему «Основной закон: судебная власть, — говорится в совместном заявлении оппозиции. — Это связано с тем, что дебаты проходят без профессионального справочного материала и без юридического заключения в оппозиции, в полном противоречии с правилами Кнессета в целом и комитета в частности, а также без учета юрисконсульта Кнессета».

Председатель комитета Симха Ротман выразил сожаление по поводу отсутствия оппозиции и пообещал, что письменное заключение юрисконсульта будет представлено в следующее воскресенье.

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