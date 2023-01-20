Профсоюз врачей проведет масштабную забастовку: названа дата

Профсоюз врачей объявил, что персонал государственных больниц и клиник объявит забастовку в следующий понедельник, 23 января, в ответ на серию инцидентов с применением насилия в отношении медицинских работников.

Объявление было сделано после того, как полиция арестовала 17-летнюю пациентку женского медицинского центра в Рамле, которую подозревали в нападении на врача с кастетом и ударе по голове. Врачу потребовалась медицинская помощь в ближайшей больнице.

Медицинская ассоциация Израиля заявила, что больницы и клиники будут работать весь понедельник по графику выходных, предлагая услуги по сниженным ценам. Ассоциация будет управлять комитетом для принятия решений по особым случаям.

«Забастовка никогда не является для нас выбором по умолчанию. Но насилие в системе здравоохранения некоторое время назад переросло в эпидемию, и почти каждый день пересекаются красные линии. В понедельник врачи говорят нет насилию, нет беззаконию», — сказал профессор Зион Хагай, председатель ассоциации.

В среду двухчасовая остановка в медицинском центре Сорока в Беэр-Шеве произошла после того, как педиатр подвергся физическому насилию со стороны родителей 15-месячного мальчика, который находился на лечении в больнице.

Прокуратура в четверг предъявила обвинения супружеской паре, жителям южного города Йерухам, в нападении на гражданского служащего.

«Мы заранее дали понять, что вчерашняя забастовка на «Сороке» — это всего лишь предупредительная забастовка, и сегодня у нас нет альтернативы, кроме как всерьез рассматривать забастовку во всей системе здравоохранения, чтобы кто-то в правительстве проснулся и поставил точку. к этому беззаконию», — сказал Хагай перед тем, как ассоциация собралась, чтобы обсудить проведение забастовки на следующей неделе.

Подобные случаи насилия в отношении медицинского персонала нередки. В июне прошлого года профсоюз врачей объявил двухдневную забастовку в знак протеста против насилия в отношении медиков и предполагаемого невыполнения государством плана по борьбе с такими инцидентами.

Ранее Курсор писал, что пациентка клиники в Рамле напала на врача. В Израиле в последнее время участились случаи с применением насилия в отношении медицинских работников.

Курсор сообщал, что 18 января во Французской больнице произошло нападение на медицинских работников со стороны жителя лагеря палестинских беженцев Шуафат. Мужчина пришел в ярость из-за «плохого» качества обслуживания.

Еще мы писали, что недавно в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Напомним, в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.