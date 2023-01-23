Забастовка медицинских служб Израиля: как будут работать медучреждения

Все медицинские службы, за исключением экстренных служб, будут бастовать с 07:00 понедельника до 07:00 вторника.

Медицинские учреждения протестуют против недавних случаев насилия в больницах. Об этом заявила Израильская медицинская ассоциация (IMA).

Все они будут работать по сокращенному субботнему графику, кроме случаев неотложной помощи или в больничных отделениях онкологии, гематологии и акушерства, отделениях ЭКО и диализа. Как обычно, решение по особым случаям принимает комитет по исключениям.

На прошлой неделе на педиатра напали молодые родители, не желавшие ждать выписки своего ребенка из Медицинского центра Университета Сорока в Беэр-Шеве. Затем 17-летняя пациентка Центра женского здоровья службы здравоохранения «Клалит» в Рамле напала на врача с кастетом и ударила его голове. Врач получил ранение в лицо и получил медпомощь в медцентре Шамир в Црифине.

«Мы заранее дали понять, что наши санкции по Сороке были лишь предупредительным ударом, и теперь у нас нет другого выбора, кроме как серьезно подумать о том, чтобы закрыть всю систему здравоохранения, чтобы кто-то в правительстве проснулся и положил конец этому беспределу. IMA недовольно тем, что сделало министерство здравоохранения для защиты сотрудников от агрессивных пациентов и членов их семей», — сказал председатель IMA профессор Сион Хагай.

По словам Хагайя, предыдущее правительство инициировало ряд важных шагов в ответ на требования IMA, включая создание полицейского присутствия в отделениях неотложной помощи и инициирование законодательства, чтобы сделать наказания более суровыми, но теперь шаги в этом вопросе должны быть выполнены немедленно.

«Недавние случаи показали, что полицейских, дежурящих в отделениях неотложной помощи, недостаточно, и необходимо значительно усилить системы безопасности во всех медицинских учреждениях. Забастовка никогда не бывает для нас по умолчанию, но насилие в системе здравоохранения уже давно стало эпидемией , и красные линии нарушаются почти каждый день», — сказал он.

Решение закрыть систему здравоохранения было принято в конце долгого обсуждения секретариатом IMA в прошлый четверг.

«Мы ни в коем случае не согласимся на реальность, при которой врачи будут брошены именно там, где они день и ночь занимаются спасением жизней», — сказал Хагай.

Ранее Курсор писал, что Профсоюз врачей проведет масштабную забастовку. Персонал государственных больниц и клиник объявит забастовку в ответ на серию инцидентов с применением насилия в отношении медработников.

Наша редакция писала, что пациентка клиники в Рамле напала на врача. В Израиле в последнее время участились случаи с применением насилия в отношении медицинских работников.

Курсор сообщал, что 18 января во Французской больнице произошло нападение на медицинских работников со стороны жителя лагеря палестинских беженцев Шуафат. Мужчина пришел в ярость из-за «плохого» качества обслуживания.

Еще мы писали, что недавно в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Напомним, в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.