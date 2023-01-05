В Израиле наблюдается рост психических заболеваний

Психические проблемы, такие как глубокая депрессия и острые дистрессы, растут в Израиле, согласно последнему отчету Eran.

Eran — это организация по оказанию первой эмоциональной помощи и поддержки, управляемая в основном обученными волонтерами, которая уже полвека оказывает первую помощь по телефону и через Интернет.

Согласно отчету, представленному президенту Ицхаку Герцогу и его жене Михаль, которые оба участвуют в устранении стигматизации психических заболеваний, в 2022 году Эрану поступило 300 883 звонка, что на 10% больше, чем в 2021 году. Из этих звонков 62,5% поступили от женщин. 78% обращений за помощью поступили по телефону и 22% через Интернет.

В документе говорится, что двумя основными проблемами были одиночество и экономические трудности. Из тех, кто обращается за помощью, 28% страдают от одиночества, а 7 221 человек страдают от серьезных экономических трудностей, часто вызванных длительной безработицей.

Кроме этого, некоторые из звонивших были склонны к самоубийству из-за своей неспособности найти выход из тяжелой ситуации.

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