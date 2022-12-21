Психиатры рассказали, как быстро и эффективно избавиться от депрессии

Многие люди по всему миру часто поддаются депрессивному состоянию и выйти из него самостоятельно бывает сложно. Но ученые нашли способ, с помощью которого можно быстро и эффективно улучшить свое самочувствие.

Исследование психиатров из Макгиллского университета, опубликовано в журнале Journal of Affective Disorders.

Специалисты выяснили, что прогулки на природе помогают облегчить состояние пациентов с депрессией, поскольку они повышают уровень счастья. В эксперименте взяли участие 37 человек, их разделили на две группы. Первая должна была на протяжение часа гулять по городу, а вторая — на природе.

За час до прогулки, во время и сразу после все добровольцы заполняли график положительных и отрицательных эмоций. Его нужно было заполнять также спустя 24 и 48 часов после прогулки.

Анализируя данные, психиатры обнаружили, что участники из второй группы продемонстрировали долгосрочное снижение негативных эмоций.

По словам ученых, их работа подтвердила, что прогулка на природе может быть дешевым дополнением к терапии депрессивного расстройства.

«Курсор» писал ранее, что ученые из США в рамках нового исследования установили, что склонность женщин к клинической депрессии обусловлена их генетикой.

Еще мы писали, что эксперты из Ирландии провели исследование и установили, что из-за дефицита витамина И12 удваивается риск развития депрессии у людей пожилого возраста.