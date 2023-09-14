Минздрав предупредил о поступлении в продажу поддельного алкоголя

Инспекторы нацслужбы питания минздрава и налоговой службы Хайфского округа предупредили о поступлении в продажу поддельной водки.
Об этом сообщает издание "Детали".
Специалисты провели изъятие из магазина «Вирджиния: вина и напитки» в Ор-Акиве партии крепких алкогольных напитков из-за содержания в них опасных веществ.
В минздраве утверждают, в поступившем для реализации алкоголе обнаружили трет-бутанол (трет-бутиловый спирт), являющийся денатуратом, запрещенным для употребления внутрь. Он может стать причиной зуда кожи и раздражения слизистой глаз.
Трет-бутанол зафиксировали в следующих продуктах:
Чтобы получить дополнительную информацию можно звонить в министерство здравоохранения по номеру *5400.
Отмечается, что ранее уже происходило изъятие из продажи напитка под названием Belarus Vodka производства фирмы «Гад».
Напомним, что это уже не первый товар в последнее время, который отзывает минздрав. Так, недавно внутренняя проверка упаковки популярного продукта показала, что этикетка содержит ошибку.
Также "Курсор" сообщал, что минздрав выдал распоряжение о закрытии отеля "Реут" из Ашкелона из-за его непригодности для проживания постояльцев. Также он является опасным для их здоровья.