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Минздрав предупредил о поступлении в продажу поддельного алкоголя

22:12, Вчера
Новости Израиля
алкоголь фото
Фото: Unsplash
В популярном напитке обнаружили опасные вещества.

Инспекторы нацслужбы питания минздрава и налоговой службы Хайфского округа предупредили о поступлении в продажу поддельной водки.

Об этом сообщает издание "Детали".

Специалисты провели изъятие из магазина «Вирджиния: вина и напитки» в Ор-Акиве партии крепких алкогольных напитков из-за содержания в них опасных веществ.

В минздраве утверждают, в поступившем для реализации алкоголе обнаружили трет-бутанол (трет-бутиловый спирт), являющийся денатуратом, запрещенным для употребления внутрь. Он может стать причиной зуда кожи и раздражения слизистой глаз.

Трет-бутанол зафиксировали в следующих продуктах:

  • Belarus Vodka, объем 200 мл, крепость 40%, производство и розлив «ДБ Гад», штрих-код 3313171;
  • Belarus Vodka, 1 литр, крепость 40%, штрих-код 3313150;
  • «Спирт питьевой 96,9%», 1 литр; производитель LA, штрих-код 729000888549;

Чтобы получить дополнительную информацию можно звонить в министерство здравоохранения по номеру *5400.

Отмечается, что ранее уже происходило изъятие из продажи напитка под названием Belarus Vodka производства фирмы «Гад».

Напомним, что это уже не первый товар в последнее время, который отзывает минздрав. Так, недавно внутренняя проверка упаковки популярного продукта показала, что этикетка содержит ошибку.

Также "Курсор" сообщал, что минздрав выдал распоряжение о закрытии отеля "Реут" из Ашкелона из-за его непригодности для проживания постояльцев. Также он является опасным для их здоровья.

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