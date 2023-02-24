В Израиле неуклонно сокращается количество больничных коек

В некоторых больницах пациенты до сих пор лежат в коридорах из-за нехватки палат.

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что количество больничных коек в психиатрических, реабилитационных и гериатрических больницах страны отстает от среднего показателя в развитых странах ОЭСР. Показатель ниже почти на 50 процентов.

Об этом пишет издание Jpost.

Согласно отчету, в период с 2010 по 2022 год количество больничных коек на 1 000 пациентов не увеличилось, а фактически сократилось на 9 процентов, несмотря на то, что правительство одобрило введение 400 дополнительных коек в 2022 году.

Количество больничных коек на душу населения последовательно сокращается. В 1995 году в Израиле было 2,27 койки на 1000 человек, а в 2022 году это число упало до 1,75 — вдвое меньше, чем в среднем в странах ОЭСР, где на 1000 человек приходится 3,5 койки.

Разрыв между Израилем и другими странами ОЭСР существует также в количестве коек для психиатрического и реабилитационного лечения.

Генеральный директор министерства Моше Бар-Симан-Тов заявив, что в следующем бюджете министерство здравоохранения будет работать над тем, чтобы сделать шаг вперед в плане увеличить количество больничных коек.

«Курсор» писал ранее, что согласно отчету, опубликованному во вторник на израильском государственном телевидении «Kan», большинство психиатрических больниц в Израиле находятся в состоянии переполнения более чем на 100 процентов от своей емкости.

Еще мы писали, что израильтянам разрешат выбирать больницу для лечения. Министерство здравоохранения в Израиле опубликовало предложенную реформу, которая позволит обществу выбирать больницы для получения лечения.