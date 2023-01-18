В Израиле обанкротилась крупная компания, занимающаяся водной инфраструктурой

На этой неделе Tahal подал петицию о защите от кредиторов в целях урегулирования долга.

Компания Tahal, занимающаяся водной инфраструктурой в Израиле и во всем мире, неплатежеспособна, ее долги составляют более 400 млн шекелей, в основном перед банками в Израиле. Компания Tahal достигла такого низкого уровня после того, как за последние несколько лет многие попытки продать ее израильским и зарубежным покупателям по постоянно снижающимся ценам не увенчались успехом.

В августе 2022 года Гонен Бетсер, гендиректор материнской компании Tahal Group, объявил о своей отставке. Его сменил Гай Элиас, который также является гендиректором контролирующего акционера компании Kardan NV, которая сама в последние годы перешла от одного урегулирования долга к другому.

Tahal теперь просит 60 дней, чтобы сформулировать расчет со своими кредиторами. Он должен банку Hapoalim 210 млн шекелей, банку Leumi 90 млн шекелей, банку Mizrahi Tefahot 67,8 млн шекелей и HSBC 20,5 млн шекелей. Оставшаяся часть долга (более 22 млн шекелей) приходится на сотрудников, госорганы и поставщиков.

В 2022 году суд одобрил второе урегулирование долга Kardan NV, в рамках которого держатели облигаций получили 90% его акций в обмен на половину долга в размере 1,5 млрд шекелей. Крах Tahal, который рассматривался как один из источников погашения долга, мог означать, что это был не последний расчет для кредиторов Kardan NV.

Компания Tahal была основана в 1942 году, до основания Государства Израиль, для планирования транспортировки воды в еврейское поселение на территории тогдашней Палестины по инициативе Давида Бен-Гуриона. Она была зарегистрирована в 1961 году.

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