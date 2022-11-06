В Израиле обеспокоены новыми действиями ПА в Гааге

Палестинцы продвигают в ООН предложение подать апелляцию в Международный суд ООН (МС) в Гааге, чтобы он сформулировал юридическое заключение об «израильской оккупации» территорий Иудеи и Самарии.

Об этом пишет 7 канал.

Согласно докладу, палестинцы с помощью Никарагуа будут стремиться заявить, что «израильская оккупация Иудеи и Самарии является постоянной оккупацией» — практической аннексией — и поэтому представляет собой нарушение международного права и предыдущих решений Совета Безопасности.

На следующей неделе будет обсуждение вопроса в ООН, и в Израиле очень расстроены процедурой и прогнозируют, что шансы на ее прохождение и одобрение в ООН чрезвычайно высоки.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, Соединенные Штаты также оказывают сильное давление в попытке отсрочить этот шаг, но безуспешно. В 2003 году аналогичная процедура проходила в Международном суде в Гааге в отношении разделительного забора.

Напомним, что августе глава Палестинской автономии Абу Мазен заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Шольцем, что Израиль «совершил 50 холокостов» в отношении палестинцев. Он также отказался выразить сожаление по поводу расправы над израильскими спортсменами в Мюнхене.

Ранее Курсор писал, что Либерман резко отреагировал на возможность назначения Смотрича новым министром финансов.

Кроме того, госсекретарь США созвонился с главой ПА впервые после выборов в Кнессет.