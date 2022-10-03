В Израиле обнаружили комаров, зараженных вирусом Западного Нила

Опасные насекомые были обнаружены в Альпи-Менаше, Нахал-Аялон возле мошава Зейтан, в районе Йотбата и Элифаз, на озере Йерухам, в районе Нахалаи Хашурском заповеднике.

Об этом сообщает Maariv.

После этого Министерство охраны окружающей среды потребовало от местных властей Эйлота, Еручема и Альфи Менаше, а также Союза городов Аялона и Управления природы и парков провести мониторинг и, при необходимости, немедленно начать бороться с вредителями.

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