Землетрясения в Турции и Сирии: ВОЗ выступила с новым заявлением

В ВОЗ предупреждают о том, что число жертв землетрясений в этих странах возрастет.

По словам регионального директора ВОЗ в Европе Ханса Клюге, недавние землетрясения в Турции и Сирии стали самыми сильными стихийными бедствиями в регионе за последнее столетие.

Об этом сообщает Politico.

По его словам, в Турции и Сирии в результате землетрясений погибли боле 36 тысяч человек. Кроме этого, 26 млн человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи.

Клюге заявил, что число погибших и пострадавших не окончательные. Он добавил, что число жертв и пострадавших может возрасти в два раза.

Он также отметил, что турецкая медицинская система уже работает на грани своих возможностей из-за нагрузок. Также ВОЗ развертывает бригады неотложной медицинской помощи в Европейском регионе, чтобы оказать помощь медицинским учреждениям, которые пострадали в результате землетрясения.

Ранее Курсор писал, что Президент Турции назвал новое количество погибших и раненых. Турецкий лидер заявил, что его страна переживает одно из величайших стихийных бедствий в истории человечества.

Курсор сообщал о революции в предотвращении стихийных бедствий: Ученые представили новую модель прогнозирования землетрясений. Землетрясения — внезапные и сильные сотрясения земли, вызванные движением тектонических плит или вулканической активностью. Они могут произойти в любой точке мира.

Наша редакция писала, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств. Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.

Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.