В Турции мужчина провел под завалами 187 часов: Я пил собственную мочу

Эксперты полагают, что человек способен прожить без воды максимум пять дней.

На юге Турции 62-летний мужчина из-за землетрясения оказался под руинами своего дома, из-за чего до прибытия спасателей ему пришлось употреблять собственную мочу, чтобы выжить.

Об этом сообщает Maariv.

Эксперты сходятся во мнении, что человек способен прожить без воды максимум пять дней, но выживший в этой ужасной катастрофе Хосейн Бербер, страдающий диабетом, смог продержаться ещё дольше. Так, он пробыл 187 часов под обломками своего дома в городе Антакья, провинция Хатай, Южная Турция.

«Когда произошло второе землетрясение, стена упала на холодильник и шкаф. Там был коврик, который я взял и положил на себя. Я увидел что-то похожее на кресло, и сидел там…Я выпил ее (бутылку с мочой – прим.ред.), когда стало холодно, что меня спало», – поделился 62-летний мужчина.

Употребление собственной мочи, вероятно, помогло мужчине выжить, но врачи все равно ни при каких обстоятельствах не рекомендуют пить мочу, ведь в ней содержатся ядовитые вещества, наносящие вред нашему организму, и по этой причине она выводится естественным путем.

«Мы не рекомендуем больным пить мочу, потому что жидкость все равно не соответствует нашим потребностям как людям, помимо того, что она содержит токсичные вещества», – сказал специалист по внутренним болезням в больнице Мерсина Дениз Гезе.

По словам медика, самая большая трудность, с которой столкнулись выжившие под завалами, – низкая температура, опускавшаяся ниже нуля, особенно ночью.

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