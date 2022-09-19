В Израиле откроют новый университет: СМИ

Новый университет станет первым в Галилее и одиннадцатым в Израиле. Министр образования представит решение на утверждение Совета по высшему образованию, в котором планируют поддержать это предложение уже после праздника Рош ха-Шана.

Об этом сообщает издание The Marker.

Раньше вопрос открытия нового университета в системе высшего образования вызывал множественные дискуссии, но теперь по нему достигли согласия. Решение о появлении нового учебного заведения в Галилее еще в 2005 году приняло правительство Израиля, что поддержал тогдашний министр финансов Биньямин Нетаниягу. Спустя 10 и 16 лет он повторил это обещание, но не выполнил его.

Также отметим, что с 2005 года в Израиле учредили два новых университета: Ариэльский, который создали на базе Ариэльского академического колледжа в 2012 году, и частный Университет Райхмана в Герцлии – на базе Междисциплинарного центра в 2021 году.

Ранее мы рассказывали, что в школе Маалота отменят занятия из-за насилия матери ученика в отношении учителя. Женщине не понравилось то, как педагог обращается с ее сыном, а потому дергала ее за волосы, толкала и оскорбляла.

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Помимо этого, по информации журналистов, Биньямин Нетаниягу пообещал финансировать школы ультраортодоксов, где не преподают светские предметы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.