Нетаниягу пообещал финансировать школы ультраортодоксов, где не преподают светские предметы: СМИ

Лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу утверждает, что в случае своего возвращения к власти ультраортодоксальные школы, где не преподают светские предметы, получат государственное финансирование.

По информации журналистов, политик дал это обещание, когда он выступил посредником в сделке для хасидской партии Агудат Исраэль и нехасидской партии Дегель ха-Тора касаемо их объединения в ультраортодоксальную политическую партию «Объединенный иудаизм Торы».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В этом году стороны рассматривали отдельные варианты на фоне разногласий по поводу соглашения бельских хасидов, входящих в состав Агудат Исраэль, разрешения изучения некоторых светских предметов в их школах в обмен на увеличение финансирования от государства.

Утверждается, что Нетаниягу выступил с предложением соразмерного государственного финансирования для школ, предпочитающих не преподавать так называемую светскую основную учебную программу. Финансирование от государства предложили как стимул для ультраортодоксальных школ преподавать светские предметы, чтобы ученики получали необходимые навыки для работы.

Лидера Ликуда беспокоило то, что одной или обеим партиям не удастся преодолеть избирательный барьер в отдельных партиях, что подорвет шансы Нетаниягу на создание коалиции большинства в 120-местном Кнессете.

Ранее Нетаниягу заявил, что не уйдет в отставку, если ему не удастся сформировать правительство после выборов.

Также мы рассказывали, что Нетаниягу прокомментировал высказывание депутата Кнессета Нира Барката, который сказал, что в случае победы на выборах глава Ликуда уволит назначенного правительством генпрокурора Гали-Баарав-Миара.

Помимо этого, появилась информация о том, что Шольц может поддержать Лапида на предстоящих выборах.