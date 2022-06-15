В Израиле отмечается рост случаев жестокого обращения с пожилыми людьми

«Большинство инцидентов происходит дома с супругами, детьми, внуками и опекунами», — говорит главный социальный работник Управления по делам пожилых людей Галь Шахам.

В 2021 году израильтяне сообщили о 7772 случаях жестокого обращения с пожилыми людьми, говорится в сообщении Министерства благосостояния, которое совпало со Всемирным днем ​​осведомленности о жестоком обращении с пожилыми людьми.

По данным министерства, в 2021 году количество сообщений о жестоком обращении с пожилыми людьми увеличилось на 3,5% по сравнению с 2020 годом.

Министерство добавило, что наиболее распространенными формами жестокого обращения, о которых сообщают пожилые люди, были психическое насилие (28 процентов), отсутствие заботы (28 процентов), физическое насилие (16 процентов) и экономическая эксплуатация (15 процентов) .

Помимо этих сообщений, были зафиксированы сотни нарушений прав и десятки случаев сексуального насилия.

Главный социальный работник Управления по делам пожилых людей сообщает: «Вред, наносимый взрослым, варьируется от незаконной эксплуатации и использования их имущества и денег до лишения медицинской помощи и предметов первой необходимости, таких как питание и адекватные условия жизни».

Любой, кто знает человека, который может оказаться в бедственном положении, должен позвонить на горячую линию министерства по телефону 118.

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