В Израиле ожидаются огромные транспортные заторы из-за визита Байдена

Названы трассы, которые будут перекрыты в связи с приездом американского президента в Иерусалим. Визит состоится уже в среду.

13 июля президент США Джо Байден должен посетить столицу еврейского государства. В связи с этим с 13 по 14 июля в Израиле перекроют ряд дорог.

Так, в полиции сообщили, что с 15:00 до 17:00 в обоих направлениях будет закрыто шоссе № 1 от развязки Шапирим до развязки Сады Сахарова, а также дороги № 44, № 444 и № 443. Кроме того, будет невозможен выезд с шоссе № 6 на шоссе номер № 1 на развязках Бен-Шемен и Нешарим.

В среду в качестве доступной альтернативы для въезда в Иерусалим будет служить дорога № 443. Пассажирам, вылетающим за границу в среду, 13 июля, после 13:00, в аэропорт рекомендуется добираться по железной дороге.

Кроме того, процедура повторится в пятницу, 15 июля, примерно за час до того, как американская делегация покинет территорию Израиля.

Важно, что альтернативными открытыми дорогами останутся шоссе № 44 через Латрун, № 443 через Модиин и № 295 через Сатаф.

В самом Иерусалиме собираются перекрыть улицы, который ведут к горе Герцля.

Также сообщается, что проблемы с движением будут и в четверг в самой столице. Особенно эта проблема коснется района Рехавия.

Перекрытыми будут улица Кинг-Дэвид и улицы, ведущие к Дому президента. Вечером, скорее всего, будут перекрыты дороги, ведущие к стадиону «Тедди», – там состоится открытие «Маккабиады» с участием высокого гостя из США.

В пятницу шоссе № 1 снова будет перекрыто в обоих направлениях — примерно за час до отъезда Байдена из Израиля.

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